Силы сопротивления в Мелитополе "закрыли" железнодорожный мост на Крым – мэр
14.08.2022, 21:59
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)
Партизаны повредили железнодорожный мост на юго-западе от временно оккупированного Мелитополя и тем закрыли путь для российских военных эшелонов из Крыма. Об этом написал в Telegram мэр города Иван Федоров.
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"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равняется полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма", – написал Федоров.
По его словам, после диверсии сил сопротивления оккупанты не могут восстановить мост уже вторые сутки.
Федоров также написал, что со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые "фильтрационные мероприятия", но ни одного партизана так и не обнаружили.
- 12 августа в Мелитополе партизаны тяжело ранили коллаборациониста Олега Шостака, соратника гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.
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