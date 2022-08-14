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Силы сопротивления в Мелитополе "закрыли" железнодорожный мост на Крым – мэр

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 21:59
Силы сопротивления в Мелитополе
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)

Партизаны повредили железнодорожный мост на юго-западе от временно оккупированного Мелитополя и тем закрыли путь для российских военных эшелонов из Крыма. Об этом написал в Telegram мэр города Иван Федоров.

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"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равняется полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма", – написал Федоров.

По его словам, после диверсии сил сопротивления оккупанты не могут восстановить мост уже вторые сутки.

Фото – Telegram Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Федоров также написал, что со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые "фильтрационные мероприятия", но ни одного партизана так и не обнаружили.

  • 12 августа в Мелитополе партизаны тяжело ранили коллаборациониста Олега Шостака, соратника гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.

Сергей Бережной
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мелитополь временно оккупированные территории сопротивление Иван Федоров
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