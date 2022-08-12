Партизаны в Мелитополе подорвали коллаборанта из подельников Балицкого – мэр

Мелитопольский мэр Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины, заявил о ранении одного из коллаборационистов в оккупированном городе Олега Шостака – соратника гауляйтера на оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого. Сообщение об этом он оставил в Тelegram.

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Утром Федоров сообщил о взрыве и намекнул при этом на работу партизан. Позднее он рассказал, что якобы произошло.

"У коллаборантов подорвало задницу. В прямом смысле. "По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба Единой России, руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала МТВ-Плюс и систематически транслировал в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к рассее", – написал мэр.

В итоге, добавил он, Шостак "точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально подорвана".

Это сообщение о ранении пособника россиян в Мелитополе пока не верифицировано информацией из других источников.

Как пишет местное издание РИА Мелитополь (не имеет ничего общего с военными пропагандистами россиян РИА Новости. — Прим. ред.), после оккупации города Шостак "отвечает за пропаганду псевдореферендума". По данным издания, передвигался предатель по городу только в сопровождении конвоя: возили его утром ежедневно на планерки из бизнес-центра гауляйтера в "военно-гражданскую администрацию".

"Проживал коллабрант в микрорайоне. Там его и взяли за задницу партизаны", – написали журналисты. По их данным, взрыв около 08:20 произошел во дворе по улице Гоголя, 132 недалеко от спортклуба "Атлетический цех".

4 августа СБУ назвала предателей, которые помогли России украсть 650 000 тонн зерна на юге.

9 августа СБУ заявила, что установила всех коллаборантов из "МВД РФ" по Запорожской области

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Евгений Пилипенко

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