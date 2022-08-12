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В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Мэр намекнул на партизан

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 09:42
В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Мэр намекнул на партизан - Фото
Российские оккупанты в Мелитополе (фото - ЕРА)

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров, намекнув на работу партизан.

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По его словам, взрыв был в одном из дворов на улице Гоголя. По предварительным данным сработало самодельное взрывное устройство, местные сообщают о скорых, которые поехали к району места взрыва. Детальная информация уточняется.

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания", – добавил Федоров.

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Марк Сировой
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взрыв мелитополь партизаны движение сопротивления
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