В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Мэр намекнул на партизан

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров, намекнув на работу партизан.

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По его словам, взрыв был в одном из дворов на улице Гоголя. По предварительным данным сработало самодельное взрывное устройство, местные сообщают о скорых, которые поехали к району места взрыва. Детальная информация уточняется.

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания", – добавил Федоров.

9 августа СБУ заявила, что установила всех коллаборантов из "МВД РФ" по Запорожской области

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Марк Сировой

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