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Коллаборант Гура из Новой Каховки умер после покушения – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 19:15
Коллаборант Гура из Новой Каховки умер после покушения – росСМИ - Фото
Виталий Гура (фото – Facebook/Віталій Гура)

Замглавы российской оккупационной администрации Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер после того, как неизвестный расстрелял его из пистолета. Об этом в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости сообщил глава оккупационной администрации Владимир Леонтьев.

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"Он погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", — рассказал Леонтьев.

Также информацию о смерти коллаборанта подтвердила пропагандистам ТАСС замглавы оккупационной администрации Новой Каховки Екатерина Губарева.

  • Сегодня, 6 августа, Гуру расстреляли возле его дома в Новой Каховке. 
Вадим Ребрина
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