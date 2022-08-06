Коллаборант Гура из Новой Каховки умер после покушения – росСМИ

Замглавы российской оккупационной администрации Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер после того, как неизвестный расстрелял его из пистолета. Об этом в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости сообщил глава оккупационной администрации Владимир Леонтьев.

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"Он погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", — рассказал Леонтьев.

Также информацию о смерти коллаборанта подтвердила пропагандистам ТАСС замглавы оккупационной администрации Новой Каховки Екатерина Губарева.

Сегодня, 6 августа, Гуру расстреляли возле его дома в Новой Каховке.

Вадим Ребрина

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