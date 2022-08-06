В Новой Каховке подстрелили видного коллаборанта

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Во временно оккупированной Новой Каховке неизвестные стреляли в замглавы районной российской оккупационной администрации Виталия Гуру. Коллаборант тяжело ранен, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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По неподтвержденным данным, в Гуру стреляли из пистолета возле его дома.

После покушения его отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Дополнено в 16.00. Появились сообщения, что Гуру скончался во время эвакуации его в Крым. Подтверждений этой информации нет.

Вчера сообщалось, что известного херсонского коллаборанта Владимира Сальдо экстренно ввели в медикаментозную кому.

3 августа ГБР провело обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в госизмене и коллаборационизме экс-нардепу Алексею Ковалеву.

Сергей Бережной

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