В Новой Каховке подстрелили видного коллаборанта
06.08.2022, 15:06
Виталий Гура (Фото - Facebook Виталий Гура)
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Во временно оккупированной Новой Каховке неизвестные стреляли в замглавы районной российской оккупационной администрации Виталия Гуру. Коллаборант тяжело ранен, сообщают российские пропагандистские СМИ.
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По неподтвержденным данным, в Гуру стреляли из пистолета возле его дома.
После покушения его отправили в больницу в тяжелом состоянии.
Независимого подтверждения этой информации пока нет.
Дополнено в 16.00. Появились сообщения, что Гуру скончался во время эвакуации его в Крым. Подтверждений этой информации нет.
Вчера сообщалось, что известного херсонского коллаборанта Владимира Сальдо экстренно ввели в медикаментозную кому.
- 3 августа ГБР провело обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в госизмене и коллаборационизме экс-нардепу Алексею Ковалеву.
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