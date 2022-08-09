UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ установила всех коллаборантов из "МВД РФ" по Запорожской области – список топов

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 10:14
СБУ установила всех коллаборантов из
Российские оккупанты в Мелитополе (фото - ЕРА)

Служба безопасности Украины установила всех коллаборантов, которые вступили в фейковое "МВД РФ" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным СБУ, одним из руководителей фейкового органа стал бывший охранник экс-нардепа Евгения Балицкого, которого россияне поставили руководить оккупационной администрацией в области.

В спецслужбе пишут, что по заданию кураторов из РФ фейковое "МВД" подавляет сопротивление на оккупированных территориях с помощью репрессий. Также его представители занимаются похищениями людей, угрожают расправой, врываются и мародерят в домах выехавших из оккупации украинцев, "накладывают дань" на предпринимателей.

СБУ говорит, что собрала данные на каждого коллаборанта, задокументировала преступную деятельность, установила места их пребывания и маршруты перемещения. 17 коллаборантам сообщили о подозрении.

Спецслужба также опубликовала список некоторых руководителей фейкового "органа":

Селиванов О.С. – заместитель начальника "областного управления";

Кошель О.В. – начальник "Мелитопольского межрайонного управления";

Чудак В.В. – начальник "Каменско-Днепровского райотдела";

Ракитянский С.А. – первый заместитель "Бердянского горотдела";

Орлов В.В. – начальник "отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления";

Алипов О.Е. – заместитель начальника "Токмакского райотдела";

Шопов С.П. – начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Великая Белозерка Васильевского района;

Митленко Ю.В. – начальник "паспортного стола Токмакского межрайонного отдела";

Михеев В.В. – начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

СБУ установила всех коллаборантов из "МВД РФ" по Запорожской области – список топов

Читайте также: Оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию – глава Энергоатома

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евгений балицкий сбу запорожская область мвд рф коллаборанты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 