СБУ установила всех коллаборантов из "МВД РФ" по Запорожской области – список топов

Служба безопасности Украины установила всех коллаборантов, которые вступили в фейковое "МВД РФ" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным СБУ, одним из руководителей фейкового органа стал бывший охранник экс-нардепа Евгения Балицкого, которого россияне поставили руководить оккупационной администрацией в области.

В спецслужбе пишут, что по заданию кураторов из РФ фейковое "МВД" подавляет сопротивление на оккупированных территориях с помощью репрессий. Также его представители занимаются похищениями людей, угрожают расправой, врываются и мародерят в домах выехавших из оккупации украинцев, "накладывают дань" на предпринимателей.

СБУ говорит, что собрала данные на каждого коллаборанта, задокументировала преступную деятельность, установила места их пребывания и маршруты перемещения. 17 коллаборантам сообщили о подозрении.

Спецслужба также опубликовала список некоторых руководителей фейкового "органа":

Селиванов О.С. – заместитель начальника "областного управления";

Кошель О.В. – начальник "Мелитопольского межрайонного управления";

Чудак В.В. – начальник "Каменско-Днепровского райотдела";

Ракитянский С.А. – первый заместитель "Бердянского горотдела";

Орлов В.В. – начальник "отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления";

Алипов О.Е. – заместитель начальника "Токмакского райотдела";

Шопов С.П. – начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Великая Белозерка Васильевского района;

Митленко Ю.В. – начальник "паспортного стола Токмакского межрайонного отдела";

Михеев В.В. – начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

8 августа сообщалось, что Россия начала подготовку к псевдореферендуму в Запорожской области.

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Марк Сировой

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