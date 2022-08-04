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СБУ назвала имена предателей, которые помогли России украсть 650 000 тонн зерна на юге

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 17:39
СБУ назвала имена предателей, которые помогли России украсть 650 000 тонн зерна на юге - Фото
Бердянск (скриншот)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Евгению Балицкому (гауляйтер на оккупированной части Запорожской области), Александру Сауленко (гауляйтер Бердянска) и Владимиру Стельмаченко (ставленник россиян в Бердянского порту). Эту троицу правоохранители считают причастной к похищению и вывозу Россией более 650 000 тонн украинского зерна на $200 млн с временно оккупированного юга Украины.

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Всем им объявлено о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса: коллаборационная деятельность (ч. 8 ст. 111-1), пособничество государству-агрессору (ст. 111-2) и нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438).

Служба утверждает, что установлена вся цепочка причастных, начиная от предателей, подписавших "разрешения" на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов РФ, которые перевозят награбленное.

Также наложен арест на имущество и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье, на общую сумму более 149 млн грн (в том числе четыре воздушных судна малой авиации в Киевской области).

СБУ установила и других участников схемы. Им также готовятся подозрения.

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По данным СБУ, Балицкий "издал распоряжение" о введении "временной администрации" в оккупации. В результате "предприятию" "Государственный зерновой оператор" передали имущество семи агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области. Сауленко и Стельмаченко, добавили в Службе, обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на судно Жибек Жолы под флагом РФ.

Задокументирован также вывоз по морю зерна из Херсонской и Запорожской областей через порты и терминалы в захваченном Крыму. Оккупанты используют для этого суда под флагами России и Сирии: Надежда, Сормовский-48, Федор, Матрос Кошка, Матрос Позынич, Жибек Жолы, Св. Константин, Михаил Ненашев и Laodicea.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ, незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, ими транспортируемую, украинским судом наложен арест. Также Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные суда", – добавили в Службе.

Установлены еще пять иностранных судов, вывозящих украденное зерно из портов временно оккупированных украинских территорий, – на них также планируется наложение арестов.

Евгений Пилипенко
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евгений балицкий война запорожская область Херсонская область коллаборационизм пособничество пособники коллаборанты Владимир Стельмаченко Александр Сауленко
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