"Ливан отталкивает Украину". МИД отреагировал на снятие ареста с судна с краденым зерном

Решением о снятии ареста с сирийского судна Laodicea, которое перевозило украденное РФ украинского зерно, Ливан поощряет продолжение российского воровства и отталкивает от себя Украину как партнера. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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МИД разочарован решением суда ливанского Триполи о снятии ареста с судна. По словам дипломатов, несмотря на предоставленные доказательства, суд не взял во внимание позицию компетентных органов Украины.

"Указанное решение фактически поощряет Россию к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает свою продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", – говорится в заявлении.

В ведомстве Дмитрия Кулебы подчеркнули, что Украина всегда прилагала усилия для продовольственной безопасности Ливана: была на первом месте среди экспортеров зерна в эту страну в 2021 году, а первое с 24 февраля судно с зерном вышло из Одессы именно в Ливан.

Кроме того, в координации с украинскими собственниками украденного груза на Laodecia Украина предлагала ливанской стороне купить муку и ячмень по льготной цене. Однако решение суда Триполи позволяет подсанкционному судну Laodecia беспрепятственно покинуть порт с краденым грузом.

МИД призвал Ливан отменить решение о снятии ареста и принять меры, чтобы не допускать в дальнейшем попыток использования Ливана для махинаций с краденным украинским зерном.

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Марк Сировой

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