В порт Ливана прибыло сирийское судно с ячменем с оккупированных территорий Украины
В порт ливанского города Триполи прибыло судно под флагом Сирии, нагруженное украинским ячменем с оккупированной территории. Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.
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Полос Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с ливанским президентом Мишелем Ауном и обратил его внимание на факт захода 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных Россией территорий Украины.
Посол попросил Ауна выяснить обстоятельства пребывания этого судна в ливанских территориальных водах.
"Также было подчеркнуто, что указанный факт может нанести вред двусторонним отношениям", – говорится в сообщении.
Осташ также обсудил на встрече вопросы поставок украинской пшеницы на ливанский рынок. Он подчеркнул, что, несмотря на российскую агрессию, Украина останется надежным партнером Ливана и будет обеспечивать его продовольственную безопасность.
- 22 июля Россия подписалась под соглашением о том, что не будет препятствовать вывозу украинского зерна из-за портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но менее чем через сутки атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- Несмотря на это, Администрация морских портов 24 июля сообщила, что все три гавани начинают возобновлять работу в рамках соглашения.
- 25 июля в Мининфраструктуре рассказали, как будут проверять безопасность "зерновых коридоров".
- 27 июля в Стамбуле начал работу совместный центр по вывозу украинского зерна. По словам Ибрагима Калина, спикера турецкого президента Эрдогана, Украина сможет экспортировать 20-25 млн тонн зерна до конца года через "зерновой коридор".
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