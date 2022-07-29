В порт Ливана прибыло сирийское судно с ячменем с оккупированных территорий Украины

В порт ливанского города Триполи прибыло судно под флагом Сирии, нагруженное украинским ячменем с оккупированной территории. Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.

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Полос Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с ливанским президентом Мишелем Ауном и обратил его внимание на факт захода 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных Россией территорий Украины.

Посол попросил Ауна выяснить обстоятельства пребывания этого судна в ливанских территориальных водах.

"Также было подчеркнуто, что указанный факт может нанести вред двусторонним отношениям", – говорится в сообщении.

Осташ также обсудил на встрече вопросы поставок украинской пшеницы на ливанский рынок. Он подчеркнул, что, несмотря на российскую агрессию, Украина останется надежным партнером Ливана и будет обеспечивать его продовольственную безопасность.

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Наталия Медведева

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