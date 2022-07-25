В Мининфраструктуры рассказали, как будут проверять безопасность "зерновых коридоров"

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал, что проверять безопасности коридоров для экспорта зерна в Черном море будут с помощью технического флота Украины. Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре в понедельник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинский суда технического флота будут проходить по коридору в Черном море до того, как по нему начнут передвижение коммерческие суда.

"Наш технический флот, государственных наших предприятий, пройдет указанным путем до того, как им будут следовать коммерческие суда", – сообщил Васьков, отвечая на вопрос, будет ли проводиться проверка безопасности коридоров.

Замминистра также отметил, что движение по украинским территориальным водам является ответственностью Украины и представители иностранных государств не будут в этом участвовать.

Технический флот – суда, предназначенные для исследования состояния внутренних водных путей.

Министр инфраструктуры также отмечал, что в рамках зернового соглашения, разминирование трех портов будет происходить "исключительно в том коридоре, который необходим для экспорта зерна".

Сегодня, 25 июля, Кубраков заявил, что зерновое соглашение должно заработать на этой неделе. В министерстве также рассчитывают, что все три порта будут готовы к экспорту зерна в течении двух недель.

22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна через три порта "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Утром 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

В Министерстве инфраструктуры ответили, что продолжат подготовку к запуску экспорта зерна из своих портов даже в условиях, когда Россия не собирается выполнять свои обязательства.

Администрация морских портов сообщила, что начала формировать караваны для захода и выхода судов с зерном в морских портах.

Читайте также мнение: Не удивляйтесь обстрелу порта. России невыгодны зерновые соглашения. Вот и бесятся

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.