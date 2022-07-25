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В Мининфраструктуры рассказали, как будут проверять безопасность "зерновых коридоров"

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 17:09
В Мининфраструктуры рассказали, как будут проверять безопасность
Морской порт ''Черноморск'' (фото: пресс-служба АМПУ)

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал, что проверять безопасности коридоров для экспорта зерна в Черном море будут с помощью технического флота Украины. Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре в понедельник. 

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По его словам, украинский суда технического флота будут проходить по коридору в Черном море до того, как по нему начнут передвижение коммерческие суда.

"Наш технический флот, государственных наших предприятий, пройдет указанным путем до того, как им будут следовать коммерческие суда", – сообщил Васьков, отвечая на вопрос, будет ли проводиться проверка безопасности коридоров.

Замминистра также отметил, что движение по украинским территориальным водам является ответственностью Украины и представители иностранных государств не будут в этом участвовать.

Технический флот – суда, предназначенные для исследования состояния внутренних водных путей.

Министр инфраструктуры также отмечал, что в рамках зернового соглашения,  разминирование трех портов будет происходить "исключительно в том коридоре, который необходим для экспорта зерна".

  • Сегодня, 25 июля, Кубраков заявил, что зерновое соглашение должно заработать на этой неделе. В министерстве также рассчитывают, что все три порта будут готовы к экспорту зерна в течении двух недель. 
  • 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна через три порта "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Утром 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
  • В Министерстве инфраструктуры ответили, что продолжат подготовку к запуску экспорта зерна из своих портов даже в условиях, когда Россия не собирается выполнять свои обязательства.
  • Администрация морских портов сообщила, что начала формировать караваны для захода и выхода судов с зерном в морских портах.

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Наталия Фреик
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