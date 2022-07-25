Соглашение по экспорту зерна должно заработать на этой неделе – Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что договор о зерновом коридоре с Турцией и ООН, предусматривающий разблокировку украинских портов, должен заработать на этой неделе. Об этом он заявил на брифинге в Медиацентре в понедельник.

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"Ожидаем создания координационного центра в Стамбуле на этой неделе, готовим все, что зависит от нас, чтобы мы были готовы к старту на этой неделе", – сказал он.

По словам Кубракова, в рамках соглашения разминирование будет происходить "исключительно в том коридоре, который нам необходим для экспорта зерна".

Из-за сложности разминирования коридоров в Черном море, все караваны с зерном будут сопровождаться спасательными судами министерства, которые будут идти первыми, сообщил Кубраков.

Кроме того, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков сообщил, что сейчас параллельно происходит два процесса.

Первый - это формирование общего координационного центра в Стамбуле, который должен заработать со среды. По его словам, деятельность центра заключается в надзоре и координации функционирования так называемого гуманитарного коридора. Она не распространяется на территориальные воды Украины.

В рамках второго процесса осуществляется подготовка морских портов к возобновлению экспорта зерна. По словам Васькова, технически все три порта подготовят к вывозу зерна в течение двух недель. Первым на этой неделе отгрузку зерна должен начать порт "Черноморск".

22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна через три порта "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Утром 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

В Министерстве инфраструктуры ответили, что продолжат подготовку к запуску экспорта зерна из своих портов даже в условиях, когда Россия не собирается выполнять свои обязательства.

Администрация морских портов сообщила, что начала формировать караваны для захода и выхода судов с зерном в морских портах.

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Наталия Фреик

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