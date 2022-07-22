Соглашение о деблокаде украинских портов – полный перевод текста документа

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига разместил в Facebook фотокопию английского оригинала подписанных в Стамбуле договоренностей о деблокаде морского продовольственного экспорта из портов Украины. Учитывая общественный интерес к документу, LIGA.net публикует его полный неофициальный перевод.

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"Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов

1. Сторонами настоящей Инициативы являются Турецкая Республика, Российская Федерация и Украина по предложению Генерального секретаря ООН.

2. Настоящая Инициатива основана на соглашениях сторон в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 года с дополнениями (SOLAS), Регуляциями XI-2/11 и Международным кодексом по охране судов и портовых средств (ISPS Code), часть B, пункт 4.26.

3. Целью данной Инициативы является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, в том числе аммиака, из портов Одессы, Черноморска и Южный ("украинские порты").

4. Стороны признают роль Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в обеспечении обсуждения этой инициативы и просят его дальнейшего содействия в ее реализации, в содействии гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее полномочиями и мандатами.

5. Для достижения целей настоящей Инициативы и обеспечения безопасного плавания судов, перевозящих зерно и продовольствие, Стороны соглашаются о нижеследующем:

Основные аспекты инициативы

А. Эта Инициатива предполагает, что все Стороны предоставят максимальные гарантии относительно безопасных и надежных условий для всех судов, участвующих в этой Инициативе. До начала операций будет создана координационная структура. Совместный координационный центр (СКЦ) создается в Стамбуле под эгидой Организации Объединенных Наций и включает представителей Сторон и Организации Объединенных Наций. СКЦ осуществляет общий надзор и координацию данной Инициативы. Все Стороны и Организация Объединенных Наций будут представлены в СКЦ одним старшим должностным лицом и согласованным необходимым числом сотрудников.

B. Инспекционные группы будут созданы в Турции. Инспекционные группы в Турции будут состоять из представителей всех Сторон и ООН. Суда будут проходить в порты Украины и заходить в них в соответствии с графиком, утвержденным СКЦ, после проверки судов инспекционной группой. Основная обязанность инспекционных групп будет заключаться в проверке отсутствия несанкционированных грузов и персонала на борту судов, заходящих в украинские порты или выходящих из них.

C. Вся деятельность в украинских территориальных водах находится в ведении и ответственности Украины.

Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в настоящей Инициативе.

В случае необходимости разминирования тральщик другой страны по согласованию со всеми Сторонами осуществляет траление подходов к украинским портам по мере необходимости.

D. Торговые суда будут предварительно зарегистрированы в СКЦ для проверки их данных и подтверждения порта загрузки при преддержке постоянного контакта с портовыми администрациями. Суда будут находиться под техническим мониторингом на все время их прохождения. Суда будут следовать по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми Сторонами. СКЦ разработает и распространит подробный оперативный и коммуникационный план, включая указание безопасных убежищ и вариантов оказания медицинской помощи.

E. Для предотвращения каких-либо провокаций и инцидентов движение судов, следующих транзитом по морскому гуманитарному коридору, будет контролироваться Panics (система мониторинга. – Прим. ред.) дистанционно. Военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и только после консультации со всеми Сторонами.

F. В случае возникновения каких-либо подозрительных действий, несоблюдения правил этой операции или возникновения чрезвычайных ситуаций на судне, проходящем транзитом по морскому гуманитарному коридору, в зависимости от его местонахождения, по запросу Стороны СКЦ и в соответствии с международным морским правом, Стороны окажут необходимую помощь экипажу или проведут проверку на соответствие гарантиям безопасности.

G. Все торговые суда, участвующие в настоящей Инициативе, подлежат досмотру, проводимому инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, при входе/выходе в/из Турецкого пролива.

H. Эта инициатива будет действовать в течение 120 дней с даты подписания всеми Сторонами и может быть автоматически продлена на тот же период, если только одна из Сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или изменить ее.

I. Ничто в настоящей Инициативе не будет рассматриваться как отказ, явный или подразумеваемый, от привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций, и Стороны обеспечат, чтобы Инициатива не влекла за собой никаких обязательств для Организации Объединенных Наций.

Заключено в Стамбуле, 22 июля 2022 года.

Подписано:

От Украины

Александр Кубраков, министр инфраструктуры

От Турции

Хулуси Акар, министр национальной обороны

Заверено:

От Организации Объединенных Наций

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь"

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна.

22 июля эти договоренности были закреплены подписанием соглашения между Украиной, Турцией и ООН. Зеркальный документ подписали представители Турции, ООН и России.

Сергей Бережной

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