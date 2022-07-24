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В трех портах под Одессой начали формировать караваны для вывоза зерна – АМПУ

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 12:56
В трех портах под Одессой начали формировать караваны для вывоза зерна – АМПУ - Фото
Морской порт Черноморск (фото: пресс-служба АМПУ)

Администрация морских портов сообщила, что начала подготовку морских портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" к возобновлению их работы. В портах будут формировать караваны для захода и выхода судов с зерном. Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

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Возобновление работы трех морских портов в Одесской области началось после подписанием в Стамбуле договоренности о вывозе украинского зерна, сообщили в АМПУ.

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"Учитывая изложенное, информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования", – говорится в сообщении.

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В АМПУ попросили  подавать заявки на включение судов в целях составления планов по формированию караванов.

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Наталия Фреик
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