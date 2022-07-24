В трех портах под Одессой начали формировать караваны для вывоза зерна – АМПУ
Администрация морских портов сообщила, что начала подготовку морских портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" к возобновлению их работы. В портах будут формировать караваны для захода и выхода судов с зерном. Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.
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Возобновление работы трех морских портов в Одесской области началось после подписанием в Стамбуле договоренности о вывозе украинского зерна, сообщили в АМПУ.
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"Учитывая изложенное, информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования", – говорится в сообщении.
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В АМПУ попросили подавать заявки на включение судов в целях составления планов по формированию караванов.
- 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна через три порта "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Утром 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В Министерстве инфраструктуры ответили, что продолжат подготовку к запуску экспорта зерна из своих портов даже в условиях, когда Россия не собирается выполнять свои обязательства.
- В МИД Украины назвали удар России "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
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