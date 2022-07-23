Украина продолжит подготовку к экспорту зерна морем, хотя к России доверия нет – Кубраков

Украина продолжает техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из своих портов даже в условиях, когда Россия не собирается выполнять свои обязательства. Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией", – написал министр.

Он подчеркнул, что сегодняшний ракетный удар России по территории Одесского порта в очередной раз показал миру истинные намерения оккупантов, и заявил, что Украина даже в таких условиях продолжает техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из своих портов.

Сергей Бережной

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