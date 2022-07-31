UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ливан арестовал сирийское судно с ячменем с оккупированных территорий Украины – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 17:03
Ливан арестовал сирийское судно с ячменем с оккупированных территорий Украины – Bloomberg - Фото
Балкер Laodicea у причала в Севастополе (Фото - MarineTraffic.com)

Прокуратура Ливана арестовала судно под флагом Сирии, которое, по заявлению Украины, перевозило украденное Россией зерно с оккупированной территории Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg cо ссылкой на генпрокурора Ливана Гассана Уэйдата.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам генпрокурора Ливана, судно с зерном будет находиться под арестом, пока Ливан проводит расследование о происхождении груза.

Посольство Украины в Ливане сообщало, что украинский суд вынес постановление об аресте сирийского судна Laodicea, которое 27 июля прибыло в ливанский порт Триполи с украинским зерном. Посольство утверждает, что судно замечено 4 июля во время загрузки во временно оккупированной Феодосии. Украинское зерно доставляли из оккупированных Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Согласно европейской базе данных Equasis, владельцем судна Laodicea является Siria Mar Shipping, сообщает издание. И компания, и судно попали под санкции США в 2015 году за их связь с сирийским правительством президента Башара Асада.

  • Это уже второй случай с задержанием судна, привлеченного к перевозке ворованного украинского зерна. Предыдущий закончился тем, что Турция просто отпустила судно, не дав ему разгрузиться.
  • 28 июля посольство Украины в Ливане сообщило, что в порт ливанского Триполи прибыло судно под флагом Сирии, нагруженное украинским ячменем с оккупированной территории.

Читайте также: Госдеп о судне с украинским ячменем в Ливане: Мы подтвердили факт кражи зерна Россией

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зерно арест Ливан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 