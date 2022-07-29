Госдеп о судне с украинским ячменем в Ливане: Мы подтвердили факт кражи зерна Россией

Соединенные Штаты смогли подтвердить факт, что Россия ворует украинское зерно. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о судне под сирийском флагом с украинским ячменем в Ливане.

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"Я не могу комментировать какое-либо конкретное судно или конкретно это сообщение. Я видел его незадолго до того, как пришел сюда. Но я могу сказать, что мы смогли подтвердить тот факт, что россияне украли зерно, принадлежащее Украине. Тонны украинского зерна попали на международный рынок на российских судах – зерно, принадлежащее народу Украины", – сказал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что США стремятся привлечь внимание к воровству украинского зерна Россией, которое создает препятствия для свободного потока зерна на глобальный рынок.

"Это часть более широкого круга действий России, усугубивших проблему продовольственной безопасности, которая привела к таким разрушительным последствиям во всем мире, от Африки к югу от Сахары до Латинской Америки и некоторых частей Индо-Тихоокеанского региона", – сказал спикер Госдепа США.

28 июля посольство Украины в Ливане сообщило, что в порт ливанского Триполи прибыло судно под флагом Сирии, нагруженное украинским ячменем с оккупированной территории.

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Наталия Медведева

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