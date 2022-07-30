Украинский суд выдал ордер на арест сирийского судна с зерном в Ливане

Посольство Украины в Ливане сообщило, что украинский суд вынес постановление об аресте сирийского судна Laodicea которое 27 июля прибыло в порт города Триполи с грузом зерна. Об этом пишет Reuters.

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По словам представителя дипмиссии, в случае конфискации груза Украина будет готова вести переговоры по условиям его передачи в Ливан.

Впрочем, представитель турецкой компании-трейдера Loyal Agro Co LTD отрицает факт похищения из Украины находящихся на борту судна ячменя и муки. По его словам, источником происхождения муки и зерна является Россия.

В российском посольстве в Бейруте заявили, что "не располагают информацией о сирийском судне или грузе, доставленном в Ливан частной компанией".

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ в комментарии "Крым.Реалии" сказал, что судно задержали и не разгружают.

"Есть ответная реакция посольства США в Ливане, потому что это судно находится под санкциями Соединенных Штатов и подпадает под их так называемый "закон Цезаря" [американский акт о защите гражданского населения Сирии]. Поэтому судно пока не двигается, остается в порту, и для нас это очень важно, чтобы мы имели к нему доступ", – сказал он.

Это уже второй случай с задержанием судна, привлеченного к перевозке ворованного украинского зерна. Предыдущий закончился тем, что Турция просто отпустила судно, не дав ему разгрузиться.

Украина и западные государства неоднократно обвиняли Россию в краже украинского зерна и блокировании украинских портов, что чревато продовольственной поставкой в мире.

Андрей Водяный

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