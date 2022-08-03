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Ливан отпустил балкер Laodicea вместе с грузом украденной в Украине муки – посольство

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 19:14
Ливан отпустил балкер Laodicea вместе с грузом украденной в Украине муки – посольство - Фото
Балкер Laodicea у причала (фото – сайт посольства Украины в Ливане)
обновлено

Вечером 3 августа суд в Ливане аннулировал прежние решения, запрещавшие балкеру  Laodicea покидать порт Триполи и производить выгрузку. Об этом посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил Крым.Реалии.

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Осташ сказал, что это решение "стало неожиданным для украинских дипломатов".

"Мы практически поймали их за руку, но, к сожалению, решение суда сегодня под вечер нас очень удивило", – сказал посол.

Суд аннулировал все предыдущие решения и разрешил кораблю отплыть в Сирию.

"Это означает, что они просто убегают. Позорно убегают из Ливана", – сказал Осташ.

За несколько часов перед этим посол опубликовал в Facebook доказательства этого, что балкер Laodicea загружен мукой из временно оккупированного Россией Бердянска.

"Мы получили безоговорочное свидетельство, что мука, которую везла Laodicea, была не из России, а из оккупированного Крыма", – сообщил посол.

В подтверждение он опубликовал две фотографии – с маркировкой мешков, на которых производителем продукции прямо указан элеватор в Красногвардейском во временно оккупированном Крыму, и с трекингом перевозки пшеницы из оккупированного Бердянска именно в Красногвардейское.

Маркировка мешков с мукой на Laodicea (фото – Facebook Ihor Ostash)

Трекинг маршрута доставки муки из Бердянска в Крым. Маркировка мешков с мукой на Laodicea (фото – Facebook Ihor Ostash)
Сергей Бережной
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Ливан посольство украины Laodicea﻿
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