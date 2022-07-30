Прокуратура Ливана задержала на 72 часа судно Laodicea, которое загружалось в Крыму

Прокуратура Ливана задержала для расследования сирийское судно, которое, по заявлению Украины, перевозило украденное Россией зерно. Об этом сообщает BBC со ссылкой на публикации в ливанских СМИ.

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По информации медиа, посольство Украины в Ливане получило разрешение прокуратуры задержать на 72 часа судно Laodocea, стоящее в порту Бейрута с 28 июля.

Вчера посольство Украины в Ливане сообщило, что украинский суд вынес постановление об аресте сирийского судна Laodicea, которое 27 июля прибыло в ливанский порт Триполи с грузом зерна. Посольство утверждает, что судно замечено 4 июля под загрузкой во временно оккупированной Феодосии.

По данным MarineTraffic, судно в настоящее время действительно находится в Триполи.

Laodicea также находится под санкциями США.

Это уже второй случай с задержанием судна, привлеченного к перевозке ворованного украинского зерна. Предыдущий закончился тем, что Турция просто отпустила судно, не дав ему разгрузиться.

Украина и западные государства неоднократно обвиняли Россию в краже украинского зерна и блокировании украинских портов, что чревато поставками продовольствия в мире.

Сергей Бережной

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