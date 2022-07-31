UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина предоставила Ливану доказательства о краденом зерне на задержанном судне Laodicea

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 22:06
Украина предоставила Ливану доказательства о краденом зерне на задержанном судне Laodicea - Фото
Балкер Laodicea у причала (Фото - Сайт посольства Украины в Ливане)

Посольство Украины в Ливане предоставило доказательства ливанским властям, что на задержанном сирийском судне Laodicea находится украденное Россией украинское зерно. Об этом посольство сообщило в Twitter.   

"Мы получили решающие документы и доказательства из Украины, что мука и ячмень на борту Laodicea были украдены в Украине. Завтра мы подадим ходатайство судье в Триполи о продлении срока содержания судна под арестом", – говорится в сообщении.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Накануне прокуратура Ливана арестовала судно с украинским зерном.   

Посольство Украины в Ливане сообщало, что украинский суд вынес постановление об аресте сирийского судна Laodicea, которое 27 июля прибыло в ливанский порт Триполи с украинским зерном.  

Посольство утверждает, что судно замечено 4 июля во время загрузки во временно оккупированной Феодосии. Украинское зерно доставляли из оккупированных Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
посольство зерно Ливан Laodicea﻿
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 