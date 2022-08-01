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Первый зерновоз отправится из Одессы в 8:30, пишет Минобороны Турции. Следите за ним здесь

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 08:24
Первый зерновоз отправится из Одессы в 8:30, пишет Минобороны Турции. Следите за ним здесь - Фото
Одесский порт (Фото - Facebook / Олександр Кубраков)

Первое судно с разблокированным украинским зерном выйдет из подконтрольного Украине порта в Черном море сегодня в 08:30 утра. Об этом объявили в Twitter Министерства обороны Турции, стороны-гаранта процесса.

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"Первое судно из украинских портов отправится сегодня в 08:30", – коротко сообщило турецкое ведомство.

Зерновоз Razoni под флагом Сьерра-Леоне отправится в Ливан. Следить за его треком можно на карте от Vesselfinder или от Marinetraffic.

ОБНОВЛЕНО в 09:05. Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что выход судна ожидается в 9:15. Судно из 26 000 тонн украинской кукурузы пойдет в порт Триполи в Ливане.

"Разблокировка портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году", - написали в ведомстве.

СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением, что прекратит препятствовать вывозу украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Тем не менее власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. По словам спикера турецкого президента, Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор". 29 июля в Мининфраструктуры заявляли, что уже загружено 17 судов с украинским зерном, 10 из них готовы к отправке.

Читайте также: Lloyd’s готов страховать отгрузку украинского зерна на сумму до $50 млн за каждую

Евгений Пилипенко
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