Первый зерновоз отправится из Одессы в 8:30, пишет Минобороны Турции. Следите за ним здесь

Первое судно с разблокированным украинским зерном выйдет из подконтрольного Украине порта в Черном море сегодня в 08:30 утра. Об этом объявили в Twitter Министерства обороны Турции, стороны-гаранта процесса.

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"Первое судно из украинских портов отправится сегодня в 08:30", – коротко сообщило турецкое ведомство.

Зерновоз Razoni под флагом Сьерра-Леоне отправится в Ливан. Следить за его треком можно на карте от Vesselfinder или от Marinetraffic.

ОБНОВЛЕНО в 09:05. Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что выход судна ожидается в 9:15. Судно из 26 000 тонн украинской кукурузы пойдет в порт Триполи в Ливане.

"Разблокировка портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году", - написали в ведомстве.

31 июля в CNN Turk написали, что первый караван с украинским зерном прибудет в Турцию 3 августа.

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Евгений Пилипенко

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