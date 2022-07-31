Первый караван с украинским зерном прибудет в Турцию на следующей неделе – CNN Turk
Первый караван с шестнадцатью судами с украинским зерном может прибыть в турецкий порт в Стамбуле уже 3 августа на следующей неделе. Об этом сообщает издание CNN Turk.
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По информации издания, корабли с украинским зерном сначала отправятся в Стамбул. Их передвижение будут отслеживать при помощи беспилотников и спутников с момента их отправления.
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Ожидается, что первое судно войдет в территориальные воды Турции уже 3 августа. После этого, суда с украинским зерном отправят в страны Африки, в частности Сомали.
По мнению представителей ООН, украинское зерно прибудет в пункт назначения примерно лишь через полтора месяца.
- 22 июля Россия подписалась под соглашением о том, что не будет препятствовать вывозу украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но менее чем через сутки атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- Тем не менее Администрация морских портов 24 июля сообщила, что все три гавани начинают возобновлять работу в рамках соглашения.
- 27 июля в Стамбуле начал работу совместный центр по вывозу украинского зерна. По словам Ибрагима Калина, спикера турецкого президента Эрдогана, Украина сможет экспортировать 20-25 млн тонн зерна до конца года через "зерновой коридор".
- 29 июля в Мининфраструктуры заявляли, что портах загружено 17 судов с украинским зерном, 10 из них уже готовы к отправке.
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