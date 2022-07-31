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Первый караван с украинским зерном прибудет в Турцию на следующей неделе – CNN Turk

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 12:50
Первый караван с украинским зерном прибудет в Турцию на следующей неделе – CNN Turk - Фото
Порт "Черноморск" (Фото: Офис президента)

Первый караван с шестнадцатью судами с украинским зерном может прибыть в турецкий порт в Стамбуле уже 3 августа на следующей неделе. Об этом сообщает издание CNN Turk.

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По информации издания, корабли с украинским зерном сначала отправятся в Стамбул. Их передвижение будут отслеживать при помощи беспилотников и спутников с момента их отправления. 

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Ожидается, что первое судно войдет в территориальные воды Турции уже 3 августа. После этого, суда с украинским зерном отправят в страны Африки, в частности Сомали. 

Коридор для експорту зерна (Фото – Андрій Клименко – Facebook)

По мнению представителей ООН, украинское зерно прибудет в пункт назначения примерно лишь через полтора месяца.

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Наталия Фреик
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