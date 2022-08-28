Ночью в оккупированном Мелитополе гремели взрывы, ждем подтверждения ударов ВСУ – мэр
28.08.2022, 08:00
Российские оккупанты в Мелитополе (фото - ЕРА)
Ночью во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Об этом сообщил в Telegram мэр в экзиле Иван Федоров.
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Кроме Мелитополя, "взрывная ночь" была и в поселке Мирное возле города, говорит Федоров. Громкие взрывы были около 01:00. Первый из них был настолько силен, что в некоторых домах дрожали окна и сыпалась штукатурка, утверждает мэр.
"Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", – написал он.
- 20 августа появилось видео с последствиями ударов по базе армии РФ в Мелитополе.
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