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Ночью в оккупированном Мелитополе гремели взрывы, ждем подтверждения ударов ВСУ – мэр

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 08:00
Ночью в оккупированном Мелитополе гремели взрывы, ждем подтверждения ударов ВСУ – мэр - Фото
Российские оккупанты в Мелитополе (фото - ЕРА)

Ночью во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Об этом сообщил в Telegram мэр в экзиле Иван Федоров.

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Кроме Мелитополя, "взрывная ночь" была и в поселке Мирное возле города, говорит Федоров. Громкие взрывы были около 01:00. Первый из них был настолько силен, что в некоторых домах дрожали окна и сыпалась штукатурка, утверждает мэр.

"Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", – написал он.

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Марк Сировой
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взрывы армия рф мелитополь войска россии
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