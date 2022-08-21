Оккупант в Мелитополе приставал к несовершеннолетней, ему порезали горло – мэр (видео)

Во временно оккупированном Мелитополе российскому военнослужащему порезали горло, когда он приставал на улице к несовершеннолетней девушке. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров (он находится на свободной от оккупации территории Украины).

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"Российский солдат пытался домогаться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны есть везде. Оккупанту "подрезали" горло", – написал Федоров.

"Символично, что это произошло на улице Героев Украины", – также добавил он.

12 августа в Мелитополе был ранен при покушении один из местных коллаборантов Олег Шостак.

Сергей Бережной

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