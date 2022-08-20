20 августа около часа ночи временно оккупированный Мелитополь сотрясли мощные взрывы, "которые слышал весь город". Об этом пишет в Telegram со свободной территории мэр города Иван Федоров, предполагая, что Вооруженные Силы Украины нанесли точный удар "по одной из российских военных баз".
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Эту базу, добавил он, захватчики "уже в который раз пытаются восстановить в районе аэродрома".
"Колаборанты сразу же отчитались перед "старшим братом", что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", – отметил градоначальник.
Местное издание РИА Мелитополь (не имеет ничего общего с военными пропагандистами россиян РИА Новости. — Прим. ред.) также написало ночью о "прилете, предварительно в район аэродрома".
На кадрах видно пролет ракеты по небу, после чего видны вспышки, грохот и зарево вдали.
- 10 августа в Мелитополе "повредили" штаб Единой России, который готовил псевдореферендум.
- 12 августа Федоров сообщил, что в городе партизаны подорвали коллаборанта из подельников Балицкого.
- 14 августа он заявил, что силы сопротивления в Мелитополе "закрыли" железнодорожный мост на Крым.
- 16 августа мэр сообщил, что в Мелитополе "прогремели взрывы, после чего прекратилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами".
- Мэр Мелитополя говорит, что коллаборанты "срезают деревья и кусты под домами – паникуют из-за партизан".
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