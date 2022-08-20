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"Такое ПВО, что дым до сих пор". Удар по базе армии РФ в оккупированном Мелитополе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 06:37
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20 августа около часа ночи временно оккупированный Мелитополь сотрясли мощные взрывы, "которые слышал весь город". Об этом пишет в Telegram со свободной территории мэр города Иван Федоров, предполагая, что Вооруженные Силы Украины нанесли точный удар "по одной из российских военных баз".

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Эту базу, добавил он, захватчики "уже в который раз пытаются восстановить в районе аэродрома".

"Колаборанты сразу же отчитались перед "старшим братом", что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", – отметил градоначальник.

Местное издание РИА Мелитополь (не имеет ничего общего с военными пропагандистами россиян РИА Новости. — Прим. ред.) также написало ночью о "прилете, предварительно в район аэродрома".

На кадрах видно пролет ракеты по небу, после чего видны вспышки, грохот и зарево вдали.

Читайте также: "Они не дома и не должны спать спокойно" – украинский партизан о подполье в Мелитополе

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар аэродром мелитополь
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