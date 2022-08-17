"Они не дома и не должны спать спокойно" – украинский партизан о подполье в Мелитополе

Украинский партизан с позывным "Сварог" рассказал о деятельности сил сопротивления на территории временно оккупированного Мелитополя. В интервью The New York Times он заявил, что россияне никогда не будут в безопасности в украинском городе.

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"Цель состоит в том, чтобы показать оккупантам, что они не дома, что они не должны обустраиваться и не должны спать спокойно", – рассказал "Сварог" о деятельности партизан в Запорожской области.

Он сообщил, что перед полномасштабным вторжением РФ украинские Силы спецопераций формировали структурированную и секретную программу, которая включала инструктаж по диверсиям, работе с взрывчатыми веществами и тайниками с оружием.

После 24 февраля "Сварога" направили к тайнику в складском сарае под Мелитополем, где он нашел взрывчатку, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет и два пистолета с глушителями. По его словам, с тех пор Мелитополь превратился в центр сопротивления.

"Сварог" рассказал, что весной он вместе с несколькими другими партизанами в Мелитополе заминировали машину на стоянке полицейского участка. Вооружившись кусачками, лентой и леской, партизаны пробирались через дворы, чтобы не наткнуться на блокпосты оккупантов. Сначала они перерезали электрический провод, потушив уличный фонарь, потом заложили бомбу в колесную арку, чтобы она взорвалась при вращении колеса. По словам партизана, тогда взрывом был убит один полицейский-коллаборант, еще один – ранен.

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Также "Сварог" рассказал о другой миссии, в которой сам не принимал участия. Тогда мелитопольские партизаны заминировали авто коллаборанта Олега Шостака. Бомбу заложили под водительское кресло. Шостак тогда выжил, но получил ранение.

Еще двое партизан рассказали журналисту NYT о подпольной ячейке "Желтая лента". Ее участники расклеивают проукраинские листовки и рисуют граффити в городе.

Журналист также поговорил с украинским военнослужащим, который рассказал об отравлении в Запорожской области 15 российских солдат и о диверсии на элеваторе в Херсонской области, в результате которой россияне не смогли украсть 60 000 тонн зерна. По его словам, партизаны стояли и за повреждением железнодорожного моста, соединяющего Мелитополь с Крымом, что остановило поставку военной техники в Запорожскую область.

Украинское подполье на оккупированной территории относит к коллаборантам сотрудников полиции, муниципальных и региональных госслужащих и учителей, которые согласны работать по российской программе. Партизаны заявили, что не считают врачей, пожарных и работников ЖКХ предателями.

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Оксана Житнюк

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