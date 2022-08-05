UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Скоро увидим результаты" – Гуменюк об активной работе партизан на юге в связке с ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 18:21
Сопротивление в Херсоне с лицами пропагандистов РФ - 1

На юге активно работают партизаны во взаимодействии с силами обороны Украины, и скоро можно будет увидеть результаты этой деятельности. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гуменюк спросили, насколько активным сейчас является партизанское движение на юге Украины.

"Достаточно активное, в связи с нами, в единении с нами (силами обороны. – Прим. Ред.). Поэтому наше огневое поражение и их (оккупантов. – Прим. Ред.) внутренний огонь во всех смыслах – как в душе, так и на оккупированной территории – очень результативны", – сказала Гуменюк.

Она также анонсировала, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть "именно те результаты, которые подчеркнут, что мы действуем вместе".

Комментируя настроения людей, проживающих на временно оккупированных территориях, Гуменюк сказала: "Наши люди несокрушимы, они не сдаются. Движение сопротивления невероятно креативно и мотивировано. Те вбросы и информационные кампании, которые они проводят, – они очень сильно вдохновляют тех, кто, может, где-то засомневался, стоит ли дальше держать такую крепкую оборону".

  • В конце июня оперативное командование "Юг" заявляло, что херсонские коллаборанты готовятся к бегству в Крым из-за активизации деятельности украинских партизан на юге страны.
  • В ГУР сообщают, что во временно оккупированном Крыму стали активнее партизаны и движение сопротивления России. 
  • О деятельности партизан в Луганской области также регулярно сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также: В Херсонской области возможна активизация боевых действий, но бояться не надо — ОК "Юг"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Херсон сопротивление партизаны Наталья Гуменюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 