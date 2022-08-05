"Скоро увидим результаты" – Гуменюк об активной работе партизан на юге в связке с ВСУ

На юге активно работают партизаны во взаимодействии с силами обороны Украины, и скоро можно будет увидеть результаты этой деятельности. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

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Гуменюк спросили, насколько активным сейчас является партизанское движение на юге Украины.

"Достаточно активное, в связи с нами, в единении с нами (силами обороны. – Прим. Ред.). Поэтому наше огневое поражение и их (оккупантов. – Прим. Ред.) внутренний огонь во всех смыслах – как в душе, так и на оккупированной территории – очень результативны", – сказала Гуменюк.

Она также анонсировала, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть "именно те результаты, которые подчеркнут, что мы действуем вместе".

Комментируя настроения людей, проживающих на временно оккупированных территориях, Гуменюк сказала: "Наши люди несокрушимы, они не сдаются. Движение сопротивления невероятно креативно и мотивировано. Те вбросы и информационные кампании, которые они проводят, – они очень сильно вдохновляют тех, кто, может, где-то засомневался, стоит ли дальше держать такую крепкую оборону".

В конце июня оперативное командование "Юг" заявляло, что херсонские коллаборанты готовятся к бегству в Крым из-за активизации деятельности украинских партизан на юге страны.

В ГУР сообщают, что во временно оккупированном Крыму стали активнее партизаны и движение сопротивления России.

О деятельности партизан в Луганской области также регулярно сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

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Оксана Житнюк

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