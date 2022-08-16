В Мелитополе взрывы. Пропал сигнал захваченного россиянами эфирного телевидения – мэр
Утром 16 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожское области прогремели взрывы, после чего "прекратилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами". Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров, который сейчас находится на свободной от врага территории Украины.
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По его данным, в 07:00 в городе зафиксировано два взрыва "в районе подстанции".
"По предварительной информации, поврежден транзитный кабель", – отметил он.
Федоров намекнул на работу партизан: "Как ни пытается российская пропаганда промыть мозги нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское".
Подтверждений этой информации из других источников пока нет.
- 10 августа в Мелитополе "повредили" штаб Единой России, который готовил псевдореферендум.
- 12 августа Федоров сообщил, что в городе партизаны подорвали коллаборанта из подельников Балицкого.
- 14 августа он заявил, что силы сопротивления в Мелитополе "закрыли" железнодорожный мост на Крым.
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