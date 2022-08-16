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В Мелитополе взрывы. Пропал сигнал захваченного россиянами эфирного телевидения – мэр

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 09:11
В Мелитополе взрывы. Пропал сигнал захваченного россиянами эфирного телевидения – мэр - Фото
Российские оккупанты в Мелитополе (Фото: EPA)

Утром 16  августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожское области прогремели взрывы, после чего "прекратилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами". Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров, который сейчас находится на свободной от врага территории Украины.

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По его данным, в 07:00 в городе зафиксировано два взрыва "в районе подстанции".

"По предварительной информации, поврежден транзитный кабель", – отметил он.

Федоров намекнул на работу партизан: "Как ни пытается российская пропаганда промыть мозги нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское".

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

В Мелитополе взрывы. Пропал сигнал захваченного россиянами эфирного телевидения – мэр
Евгений Пилипенко
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