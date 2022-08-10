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В Мелитополе "повредили" штаб Единой России, который готовил псевдореферендум — мэр

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 09:49
В Мелитополе
Иван Федоров (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны "повредили" штаб партии Единая Россия, в котором велась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Иван Федоров.

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По его словам, в Мелитополе продолжается уже третья "адская ночь" для россиян. Он отметил, что около 22:00 9 августа силы сопротивления и партизаны "повредили" штаб партии Единая Россия. 

"Объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Сопротивление будет делать все, чтобы это действо не состоялось", — сказал он.

Федоров также заявил, что вечером 9 августа в районе Кирилловки были слышны взрывы, затем несколько часов продолжался пожар — противник свозил туда боеприпасы и военную технику несколько дней.

  • 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было. 
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.
  • Федоров заявлял, что оккупанты завезли в город около 700 человек массовки на форум для объявления начала подготовки псевдореферендума в Запорожской области, поскольку не смогли набрать сторонников среди местного населения.

Читайте также: В Кирилловке Запорожской области, возможно, горит база военной техники РФ – мэр Мелитополя 

Дмитрий Гриниченко
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