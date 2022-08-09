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В Кирилловке Запорожской области, возможно, горит база военной техники РФ – мэр Мелитополя

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 23:03
В Кирилловке Запорожской области, возможно, горит база военной техники РФ – мэр Мелитополя - Фото
Иллюстративное фото (скриншот из видео)

Не менее двух взрывов прогремели в районе временно оккупированной россиянами Кирилловки Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. 

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"Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты уже месяц свозят свою военную технику в надежде, что там ВСУ ее не достанут. Надеемся, что все же достали", – написал Федоров.

По его словам, были слышны, по крайней мере, два взрыва, и уже два часа виден мощный столб дыма.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

  • Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке.
  • В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было. 
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

Читайте также: "Паника до Урала". Взрывы в Крыму на военной авиабазе "Саки": что это значит

Сергей Бережной
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взрыв оккупанты запорожская область Кирилловка
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