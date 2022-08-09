В Кирилловке Запорожской области, возможно, горит база военной техники РФ – мэр Мелитополя
09.08.2022, 23:03
Иллюстративное фото (скриншот из видео)
Не менее двух взрывов прогремели в районе временно оккупированной россиянами Кирилловки Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты уже месяц свозят свою военную технику в надежде, что там ВСУ ее не достанут. Надеемся, что все же достали", – написал Федоров.
По его словам, были слышны, по крайней мере, два взрыва, и уже два часа виден мощный столб дыма.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
- Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке.
- В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было.
- Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.
Читайте также: "Паника до Урала". Взрывы в Крыму на военной авиабазе "Саки": что это значит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии