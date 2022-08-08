Оккупанты завезли массовку в Мелитополь для объявления подготовки к референдуму – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты завезли в город около 700 человек массовки на форум для объявления начала подготовки псевдореферендума в Запорожской области, поскольку не смогли набрать сторонников среди местного населения. Об этом Федоров сообщил в Telegram.

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По его словам, людей завезли с других оккупированных территорий Запорожской области и провели форум во Дворце культуры в Мелитополе, чтобы снять нужную "картинку" для росСМИ.

Федоров сообщил, что запорожский гауляйтер Евгений Балицкий, который объявил 8 августа о проведении референдума в Запорожской области, ранее набрал менее 10% голосов на выборах.

По словам Федорова, оккупанты понимают, что их планы по псевдореферендуму на грани краха, поскольку даже под дулами автоматов их намерения поддерживают не более 10% местных жителей.

8 августа оккупанты в Запорожской области объявили о начале подготовки к псевдореферендуму о воссоединении с РФ.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.

США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, – будут действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.

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Наталия Фреик

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