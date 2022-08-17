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Прогремел сильный взрыв у логова врага в центре оккупированного Мелитополя – мэр

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 11:56
Прогремел сильный взрыв у логова врага в центре оккупированного Мелитополя – мэр - Фото
Иллюстративное фото из Мелитополя

Мэр временно подконтрольного оккупантам Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, который находится на свободной от россиян территории Украины, заявил о взрыве рядом с "логовом врага" в центре города. Об этом он пишет в Telegram.

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"Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, расположена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробности потерь среди рашистов. Слава ВСУ!", – сообщил он.

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

Как выразился Федоров, "земля будет гореть под оккупантами – эту непоколебимую истину каждый день доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины".

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Как пишет местное издание РИА Мелитополь (не имеет ничего общего с военными пропагандистами россиян РИА Новости. — Прим. ред.), был одиночный взрыв примерно в 11:00 "в районе зеленой поликлиники, где находится одна из комендатур", его "слышали в разных микрорайонах".

"По городу после серии подрывов здания Единой России, МРЭО ГИБДД, ранения коллаборанта-пропагандиста Олега Шостака оккупанты расставили передвижные блок-посты. По городу со вчерашнего дня стоят "Тигры" с автоматчиками. Проверяют все автомобили. Мужчин заставляют раздеваться и проверяют на предмет наличия татуировок", – пишет издание.

Журналисты, ссылаясь на "источники в украинском подполье", добавили, что в городе "будут уничтожать всех коллаборантов, в особенности тех, кто участвует в подготовке так называемого референдума".

Евгений Пилипенко
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