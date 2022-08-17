Прогремел сильный взрыв у логова врага в центре оккупированного Мелитополя – мэр
Мэр временно подконтрольного оккупантам Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, который находится на свободной от россиян территории Украины, заявил о взрыве рядом с "логовом врага" в центре города. Об этом он пишет в Telegram.
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"Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, расположена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробности потерь среди рашистов. Слава ВСУ!", – сообщил он.
Подтверждений этой информации из других источников пока нет.
Как выразился Федоров, "земля будет гореть под оккупантами – эту непоколебимую истину каждый день доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины".
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Как пишет местное издание РИА Мелитополь (не имеет ничего общего с военными пропагандистами россиян РИА Новости. — Прим. ред.), был одиночный взрыв примерно в 11:00 "в районе зеленой поликлиники, где находится одна из комендатур", его "слышали в разных микрорайонах".
"По городу после серии подрывов здания Единой России, МРЭО ГИБДД, ранения коллаборанта-пропагандиста Олега Шостака оккупанты расставили передвижные блок-посты. По городу со вчерашнего дня стоят "Тигры" с автоматчиками. Проверяют все автомобили. Мужчин заставляют раздеваться и проверяют на предмет наличия татуировок", – пишет издание.
Журналисты, ссылаясь на "источники в украинском подполье", добавили, что в городе "будут уничтожать всех коллаборантов, в особенности тех, кто участвует в подготовке так называемого референдума".
- 10 августа в Мелитополе "повредили" штаб Единой России, который готовил псевдореферендум.
- 12 августа Федоров сообщил, что в городе партизаны подорвали коллаборанта из подельников Балицкого.
- 14 августа он заявил, что силы сопротивления в Мелитополе "закрыли" железнодорожный мост на Крым.
- 16 августа мэр сообщил, что в Мелитополе "прогремели взрывы, после чего прекратилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами".
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