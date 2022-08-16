Мэр Мелитополя опубликовал алгоритм действий на случай ядерной катастрофы
16.08.2022, 20:21
Иван Федоров (скриншот с видео)
Мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал для жителей города и Мелитопольского района алгоритм действий на случай объявления ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.
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Каждый день российские военные создают угрозы аварий на Запорожской АЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе, отметил мэр.
"Надеемся, катастрофы не произойдет, однако в случае утечки радиации шесть простых шагов помогут сохранить вашу жизнь", – написал Федоров.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
- 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
- 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.
- В случае аварии на станции придется эвакуировать около 400 000 человек из Запорожской и Днепропетровской областей.
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