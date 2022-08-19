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Мэр Мелитополя: Коллаборанты срезают деревья и кусты под домами – паникуют из-за партизан

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 13:19
Мэр Мелитополя: Коллаборанты срезают деревья и кусты под домами – паникуют из-за партизан - Фото
Иван Федоров (пресс-служба Мелитопольского городского совета/Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона о попытках оккупантов и коллаборантов эвакуироваться в Крым, о панических настроениях из-за деятельности партизанского движения и о минировании войсками РФ котельных.

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"Среди оккупантов ужасные настроения. Уже пятый день, как они начали операцию по эвакуации своих семей с территории Мелитополя. Коллаборантов не пускают в Крым – у нас уже есть несколько примеров, когда их разворачивают на пунктах пропуска в Крыму. Потому, конечно, настроения панические", – сказал Федоров.

Он также рассказал о "комичных случаях" панических настроений – коллаборанты полностью срезают возле своих подъездов деревья и кусты, опасаясь, что мелитопольские силы сопротивления и партизаны подорвут и "поджарят" их, как уже было с одним из коллаборантов.

Также Федоров прогнозирует "коммунальный коллапс" осенью на временно оккупированной территории Запорожской области.

Он назвал несколько причин этому: отсутствие газа уже в течение месяца, а также минирование крупных котельных российскими оккупантами, чем они, по словам мэра, занимаются уже второй день.

"Они их минируют и хотят устроить диверсию, чтобы обвинить ВСУ и силы сопротивления, которые действуют в Мелитополе, и на них переложить ответственность за то, что нет отопления… Сегодня они минируют котельные и теплоцентрали, а дальше они угрожают, что будут минировать все объекты, если им придется выходить из Мелитополя", – сказал Федоров.

  • 17 августа Федоров сообщил о взрыве рядом с "логовом врага" в центре города.

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Оксана Житнюк
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Крым минирование мелитополь Иван Федоров
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