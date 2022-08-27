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"Критически важное оружие". США увеличат производство HIMARS и ракет GMLRS к ним

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 16:44
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS с дальностью около 70-80 км. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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США продолжают оказывать помощь Украине и работают с промышленностью над ускорением производства критически важного вооружения, заявил замглавы Пентагона по закупкам Уильям Лаплант на заводе в Арканзасе, где производят HIMARS.

"Мы получили почти $400 млн для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Кроме того, планируем выделить около $200 млн на расширение и ускорение производства, а также ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", – сообщил он.

США продолжат тесно консультироваться с Украиной по вопросам потребностей ВСУ, заверил Лаплант.

"Как сказал президент Байден, наша цель проста: США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, которая обладает средствами сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии", – заявил он.

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Марк Сировой
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пентагон оружие РСЗО ракеты ракетная система HIMARS gmlrs
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