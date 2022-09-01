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США и Украина занимались "военными играми" накануне наступления на юге – CNN

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 07:06
США и Украина занимались
Украиснкие военные (фото - Генштаб ВСУ)

США и Украина проводили "военные игры", чтобы лучше спланировать наступление ВСУ на юге. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинские и американские источники.

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Вашингтон убеждал Киев сократить цели и географию контрнаступления, чтобы избежать перенапряжения и увязания на нескольких фронтах, пишут журналисты.

По словам источников, в рамках этих дискуссий были "военные игры" – аналитические упражнения, которые должны были помочь Украине понять, какие силы надо собрать для успеха при различных сценариях.

В итоге Украина сократила планы более широкого наступления до наступления на юге, в Херсонской области, сообщают украинские и американские чиновники.

Сейчас между ВСУ и армией РФ установился паритет, говорят источники канала. У россиян по-прежнему есть превосходство по численности личного состава и артиллерии, но украинцы укрепились за счет обучения и поставок современного западного оружия, в частности, HIMARS. Один из чиновников говорит, что ВСУ компенсировали своей компетентностью преимущество РФ по объему огня.

"Это показывает, что может сделать постоянная подготовка и предоставление оружия, когда силы высоко мотивированы и способны к применению", – сказал высокопоставленный представитель НАТО.

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Двое чиновников также отметили преимущества Украины: более высокий моральный дух, сплоченность подразделений, тактическая смекалка, способность импровизировать, настроенное против армии РФ население оккупированных территорий.

Однако пока американские официальные лица не делают ставок, насколько успешно Украина сможет отвоевать территории на юге, и не называют действия ВСУ на юге классическим контрнаступлением.

"Я не уверен, что это будет большое, массированное контрнаступление, которого ожидают люди… Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Россия сможет защитить недавно захваченную территорию", – сказал американский военный источник.

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Марк Сировой
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США ВСУ Херсон наступление юг военные игры
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