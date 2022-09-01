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Южный фронт. ВСУ ведут позиционные бои, названия освобожденных поселков просят не называть

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 14:00
Южный фронт. ВСУ ведут позиционные бои, названия освобожденных поселков просят не называть - Фото
Брошенная и уничтоженная техника россиян на юге Украины (скриншот)

Задействованные в контрнаступлении на юге Правобережья подразделения Вооруженных Сил Украины по состоянию на начало осени ведут позиционные бои. Об этом сообщила на брифинге в полдень глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, призвав не распространять информацию с названиями освобожденных поселков.

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"Сейчас наши подразделения ведут позиционные бои, закрепляются на территориях, на каких находятся", – ответила она на вопрос об актуальной ситуации на юге.

Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают уничтожать запасы врага, их командные пункты, места сосредоточения личного состава, техники, и держать под контролем транспортные пути, по которым те пытаются подтягивать резервы.

На вопрос, какая сейчас группировка войск РФ на Правобережье, она ответила – "их достаточно, чтобы продолжались бои и мы могли с ними управиться".

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Военнослужащая отказалась назвать освобожденные в результате контрнаступления населенные пункты, объяснив это "гуманитарными" соображениями: "Такие населенные пункты сразу оказываются под авиационными и артиллерийскими ударами врага".

Она объяснила, что об освобождении того или иного поселка объявят только после его зачистки от оккупантов и не ранее, чем Силы обороны отбросят противника дальше, обезопасив поселки от ударов или повторного захвата.

"Это нужно понять всем и никуда не спешить с такой информацией", – добавила Гуменюк.

  • 1 сентября 2022 года британская разведка сообщила, что ВСУ "продолжают наступать на юге", а антирадарные ракеты HARM "могут стать серьезной проблемой" для армии РФ.
  • В ОК "Юг" высмеяли утверждение российских чиновников о якобы провале украинского наступления на юге.
  • В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ожидают люди".

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Євген Пилипенко
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