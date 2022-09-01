UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ пытается восполнить потери на юге и пробовала наступать на Донбассе: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 07:39
РФ пытается восполнить потери на юге и пробовала наступать на Донбассе: сводка Генштаба - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России пытается восполнить потери и восстановить логистику на юге, оккупанты также попробовали наступать на нескольких направлениях на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Донбасс

Враг сосредотачивает усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается улучшить тактическое положение, ведет аэроразведку.

Краматорское направление – РФ обстреливала из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, в частности, у Северска. Бахмутское – враг вел обстрелы, пытался вести наступательные бои в районах Зайцево и Веселой Долины.

Авдеевское – РФ била из танков и артиллерии, нанесла авиаудары по районам Времовки, Нескучного, Александрополя. Новопавловское – враг обстреливал у Золотой Нивы, нанес авиаудар в районе Марьинки, безуспешно вел наступательный бой в районе Водяного.

Читайте также: США и Украина занимались "военными играми" накануне наступления на юге – CNN

Юг

Запорожское – РФ обстреливала артиллерией и танками украинские позиции в районе Никополя, Гуляйполя и других населенных пунктов.

Южнобугское – РФ сосредоточила усилия на удержании занятых позиций, пытается восполнить потери и возобновить логистическое обеспечение, активно ведет разведку дронами. Враг бил из артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения, под удар попала гражданская и военная инфраструктура в районе ряда населенных пунктов.

Слобожанщина

Харьковское – РФ обстреляла украинские позиции и гражданскую инфраструктуру у ряда населенных пунктов, вела аэроразведку с помощью БПЛА. Славянское – РФ обстреливала из танков и артиллерии, вела аэроразведку.

Север

Волынское и Полесское – без особых изменений, остается угроза ракетных и авиаударов из Беларуси. Северское – РФ обстреляла из артиллерии приграничье Черниговской области.

Читайте также: Юг. ВСУ уничтожили 200 оккупантов, шесть складов боеприпасов и переправу – сводка

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс наступление армия рф генштаб юг войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 