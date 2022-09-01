РФ пытается восполнить потери на юге и пробовала наступать на Донбассе: сводка Генштаба

Армия России пытается восполнить потери и восстановить логистику на юге, оккупанты также попробовали наступать на нескольких направлениях на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Донбасс

Враг сосредотачивает усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается улучшить тактическое положение, ведет аэроразведку.

Краматорское направление – РФ обстреливала из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, в частности, у Северска. Бахмутское – враг вел обстрелы, пытался вести наступательные бои в районах Зайцево и Веселой Долины.

Авдеевское – РФ била из танков и артиллерии, нанесла авиаудары по районам Времовки, Нескучного, Александрополя. Новопавловское – враг обстреливал у Золотой Нивы, нанес авиаудар в районе Марьинки, безуспешно вел наступательный бой в районе Водяного.

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Юг

Запорожское – РФ обстреливала артиллерией и танками украинские позиции в районе Никополя, Гуляйполя и других населенных пунктов.

Южнобугское – РФ сосредоточила усилия на удержании занятых позиций, пытается восполнить потери и возобновить логистическое обеспечение, активно ведет разведку дронами. Враг бил из артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения, под удар попала гражданская и военная инфраструктура в районе ряда населенных пунктов.

Слобожанщина

Харьковское – РФ обстреляла украинские позиции и гражданскую инфраструктуру у ряда населенных пунктов, вела аэроразведку с помощью БПЛА. Славянское – РФ обстреливала из танков и артиллерии, вела аэроразведку.

Север

Волынское и Полесское – без особых изменений, остается угроза ракетных и авиаударов из Беларуси. Северское – РФ обстреляла из артиллерии приграничье Черниговской области.

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Марк Сировой

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