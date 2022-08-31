UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупант под Изюмом жалуется, что нечем наступать и "лучше домой свалить" – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 19:24
Уничтоженный танк армии России (фото – Генштаб ВСУ)
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает по телефону, что оккупантам нечем наступать, и высказал желание при первой возможности уехать, чтобы остаться живым. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупант рассказал собеседнику, что находится в районе Комышувахи, под Изюмом.

"Я вчера при капитане не стал говорить, короче, мы с ним разругались маленько... У нас ни прикрытия, ничего, вывести нас не могут... Комендатура... говорит... идите – воюйте, – сказал российский военный. – Да при удобном случае... лучше домой свалить... живым... вернуться..."

Потом он рассказал, как один оккупант застрелил другого – ранил в печень, и тот "умер в грязи".

Оккупант пожаловался, что у них нет "ночных прицелов", и заявил, что надо "п**дить" командиров и уезжать, потому что "наступать нечем".

Читайте также:  "Ниче не осталось: ни воды, ни еды" – перехват ГУР об "окружении" россиян под Харьковом

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур перехват
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 