Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает по телефону, что оккупантам нечем наступать, и высказал желание при первой возможности уехать, чтобы остаться живым. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Оккупант рассказал собеседнику, что находится в районе Комышувахи, под Изюмом.

"Я вчера при капитане не стал говорить, короче, мы с ним разругались маленько... У нас ни прикрытия, ничего, вывести нас не могут... Комендатура... говорит... идите – воюйте, – сказал российский военный. – Да при удобном случае... лучше домой свалить... живым... вернуться..."

Потом он рассказал, как один оккупант застрелил другого – ранил в печень, и тот "умер в грязи".

Оккупант пожаловался, что у них нет "ночных прицелов", и заявил, что надо "п**дить" командиров и уезжать, потому что "наступать нечем".

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Наталия Медведева

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