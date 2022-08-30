Российский военный, который находится в Харьковской области, рассказал по телефону, что Вооруженные Силы Украины их "окружили", и говорит об уничтожении их седьмой роты. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На вопрос – взяли ли их в кольцо, оккупант отвечает: "Да. Так и есть".
По его словам, украинские военные стоят везде вокруг.
"У нас ниче не осталось уже, ни воды, ни еды, практически связи уже нету", – рассказал оккупант.
Далее он с собеседником обсуждает уничтожение седьмой роты – из этого российского подразделения "вообще никого не осталось", а комбат сбежал.
- 29 августа на Харьковском направлении оккупанты пытались удержать позиции и не допустить наступления украинских военных, били из артиллерии, нанесли авиаудар у Гусаровки. Враг вел наступление, чтобы улучшить тактическое положение возле Уд, но отступил после огневого отпора украинских защитников.
Читайте также: "Четко били, знали куда". Оккупант признает точность ударов ВСУ по складам — перехват ГУР
Комментарии