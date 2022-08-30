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"Ниче не осталось, ни воды, ни еды" – перехват ГУР об "окружении" россиян под Харьковом видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 10:14
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"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Российский военный, который находится в Харьковской области, рассказал по телефону, что Вооруженные Силы Украины их "окружили", и говорит об уничтожении их седьмой роты. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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На вопрос – взяли ли их в кольцо, оккупант отвечает: "Да. Так и есть".

По его словам, украинские военные стоят везде вокруг.

"У нас ниче не осталось уже, ни воды, ни еды, практически связи уже нету", – рассказал оккупант.

Далее он с собеседником обсуждает уничтожение седьмой роты – из этого российского подразделения "вообще никого не осталось", а комбат сбежал.

  • 29 августа на Харьковском направлении оккупанты пытались удержать позиции и не допустить наступления украинских военных, били из артиллерии, нанесли авиаудар у Гусаровки. Враг вел наступление, чтобы улучшить тактическое положение возле Уд, но отступил после огневого отпора украинских защитников.

Читайте также: "Четко били, знали куда". Оккупант признает точность ударов ВСУ по складам — перехват ГУР

Наталия Медведева
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война харьковская область перехват ГУР
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