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"Четко били, знали куда". Оккупант признает точность ударов ВСУ по складам — перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 09:37
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Украинская разведка опубликовала перехват разговора террориста ДНР с его женой, где он признает точность ударов Вооруженных Сил Украины по складам с боеприпасами на Донбассе.

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Жена оккупанта рассказывает ему, что утром Вооруженные Силы Украины попали в склад боеприпасов между Ашаном и Метро, вероятно, имея в виду временно оккупированный Донецк. 

"Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад боеприпасов, там куча военных машин, короче детонировало до восьми утра. Там несколько прилетов было, прилета четыре. Ну четко били, прямо знают, куда бьют", — говорит она.

Оккупант в ответ подтвердил слова жены и сказал: "Знают, куда бьют, суки". 

Читайте также: ВСУ ударили по штабу ЧВК Вагнера в Попасной. Наводчиком выступил пропагандист РФ — Гайдай 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс разведка взрыв складов перехват ГУР
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