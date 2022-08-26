Украинская разведка опубликовала перехват разговора террориста ДНР с его женой, где он признает точность ударов Вооруженных Сил Украины по складам с боеприпасами на Донбассе.

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Жена оккупанта рассказывает ему, что утром Вооруженные Силы Украины попали в склад боеприпасов между Ашаном и Метро, вероятно, имея в виду временно оккупированный Донецк.

"Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад боеприпасов, там куча военных машин, короче детонировало до восьми утра. Там несколько прилетов было, прилета четыре. Ну четко били, прямо знают, куда бьют", — говорит она.

Оккупант в ответ подтвердил слова жены и сказал: "Знают, куда бьют, суки".

18 августа во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией.

22 августа около 04:00 утра на территории временно оккупированного россиянами Донецка случился взрыв и пожар на очередном складе боеприпасов армии РФ. Местные жители выкладывали ролики со вспышками и детонацией в районе бывшего супермаркета "Ашан".

Недавно во временно оккупированном Лисичанске взорвалось бывшее здание СБУ, в котором российские военные устроили базу. Результатом взрыва стали около сотни "не рядовых" ликвидированных оккупантов.

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Дмитрий Гриниченко

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