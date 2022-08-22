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В Донецке утро началось с "фейерверков" – взорвался склад боеприпасов россиян: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 07:59
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22 августа около 04:00 утра на территории временно оккупированного россиянами Донецка случился взрыв и пожар на очередном складе боеприпасов армии РФ. Местные жители выкладывают ролики со вспышками и детонацией в районе бывшего супермаркета "Ашан".

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Причина подрыва арсенала неизвестна.

На кадрах видны характерные разлеты горящих боеприпасов:

Вот как все выглядит с дрона рано утром. Видео сняли военные пропагандисты врага:

Смотрите видео: "Неудачная попытка отправки танкистов РФ на орбиту": взрыв запустил башню ввысь

Евгений Пилипенко
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боеприпасы война взрыв арсенал Донецк склад
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