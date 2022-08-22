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Пляжники сфотографировали в Крыму российские С-400 с точной геолокацией – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 00:20
Пляжники сфотографировали в Крыму российские С-400 с точной геолокацией – фото - Фото
Фото - скриншот из VKонтакте / Радио Свобода

Пляжники во временно оккупированном Крыму "засветили" координаты российской батареи ЗРК С-400 под Евпаторией. Об этом написал в Twitter OSINT-аналитик Бенджамин Питтет. Еще более впечатляющие снимки "пляжних" ракетных установок разыскали в соцсетях журналисты Радио Свобода.  

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Питтет опубликовал снимки из соцсетей россиян, отдыхавших под Еваторией, на которых вдалеке видна российская батарея С-400. 

Пляжники сфотографировали в Крыму российские С-400 с точной геолокацией – фото
 

Пляжники сфотографировали в Крыму российские С-400 с точной геолокацией – фото

Фотографии содержали геолокационные метки, которые позволили аналитику точно установить расположение батареи.

Пляжники сфотографировали в Крыму российские С-400 с точной геолокацией – фото

После этого журналисты Радио Свобода нашли в соцсетях отдыхающих снимки этих же батарей, сделанные курортниками на очень близкой дистанции.

Фото – скриншот из VKонтакте

  • Сегодня сообщалось о "хлопках" во временно оккупированном Крыму в районе городов Саки и Евпатория, ПВО оккупантов работало также в Севастополе.
Сергей Бережной
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ЗРК С-400 Крым оккупанты евпатория
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