В сети появилось видео детонации боезапаса в российской боевой машине, в результате чего с нее сорвало и подбросило высоко в небо многотонную башню. Ролик выложило управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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Вскоре после огневого поражения танк начал гореть, впоследствии в нем взорвались боеприпасы. 10-тонную башню подбросило вверх на "грибе" огня и дыма.
Указано, что на видео – результат совместной работы 49-го батальона и 30-й бригады ВСУ на Изюмском направлении фронта в Харьковской области.
"Украина. Неудачная попытка запуска российских танкистов на орбиту. Будем пробовать дальше", – приободрили оккупантов силы обороны.
Стратком и Генштаб ВСУ пишут, что уничтожен танк, однако в YouTube 30 ОМБр почему-то говорится об уничтожении БМП.
- В июле 2022 года российский оккупант спрятался под танком от удара с дрона: СБУ взорвала весь танк.
- 20 августа ПВО в Днепропетровской области сбила утром все четыре ракеты "Калибр" российских оккупантов.
- Также 20 августа в Севастополе был удар по штабу Черноморского флота РФ и другие взрывы в Крыму.
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