В сети появилось видео детонации боезапаса в российской боевой машине, в результате чего с нее сорвало и подбросило высоко в небо многотонную башню. Ролик выложило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Вскоре после огневого поражения танк начал гореть, впоследствии в нем взорвались боеприпасы. 10-тонную башню подбросило вверх на "грибе" огня и дыма.

Указано, что на видео – результат совместной работы 49-го батальона и 30-й бригады ВСУ на Изюмском направлении фронта в Харьковской области.

"Украина. Неудачная попытка запуска российских танкистов на орбиту. Будем пробовать дальше", – приободрили оккупантов силы обороны.

Стратком и Генштаб ВСУ пишут, что уничтожен танк, однако в YouTube 30 ОМБр почему-то говорится об уничтожении БМП.

Смотрите видео: Украинские "охотники" на пикапе уничтожили российский танк на ходу

Евгений Пилипенко

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