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Удар сверху. Украинские "охотники" на пикапе уничтожили российский танк на ходу – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 13:00
Видео - 93 ОМБр Холодный Яр
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Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
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Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Украинские военные уничтожили российский танк на полном ходу. Видео опубликовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный яр".

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На кадрах запечатлен украинский противотанковый расчет, который передвигается на пикапе. Стратком ВСУ назвал их "охотниками за танками".

После этого на видео – поражение российского танка. Ракета бьет по нему сверху, в наиболее уязвимое место. Режимом атаки сверху обладают Javelin, NLAW и другие современные противотанковые ракетные комплексы, которыми западные союзники насытили украинскую армию.

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Марк Сировой
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ВСУ танк птрк армия рф 93 бригада войска россии
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