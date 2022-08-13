Украинские военные уничтожили российский танк на полном ходу. Видео опубликовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный яр".

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На кадрах запечатлен украинский противотанковый расчет, который передвигается на пикапе. Стратком ВСУ назвал их "охотниками за танками".

После этого на видео – поражение российского танка. Ракета бьет по нему сверху, в наиболее уязвимое место. Режимом атаки сверху обладают Javelin, NLAW и другие современные противотанковые ракетные комплексы, которыми западные союзники насытили украинскую армию.

В июле топ-генерал США Марк Милли заявил, что у ВСУ есть больше противотанковых систем, чем существует танков в мире.

ПТРК Javelin войдут в новый пакет военной помощи Украине от США на $1 млрд.

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Марк Сировой

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