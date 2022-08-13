Украинские военные сбили российский Су-25 и пять беспилотников: фото обломков, видео удара

Защитники Украины за прошедшие сутки сбили четыре российских беспилотника и штурмовик Су-25. Сегодня утром был уничтожен еще один БПЛА оккупантов, сообщает в Facebook группировка объединенных сил.

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Отмечается, что вчера противовоздушная оборона Сухопутны сил сбила четыре БПЛА Орлан-10, один из них был уничтожен ночью. Также военные поразили российский штурмовик Су-25.

Сегодня утром отличились зенитчики ОСУВ Хортица. Они уничтожили беспилотник Орлан-10, который корректировал огонь российской артиллерии.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что во время взрывов на аэродроме в Крыму уничтожены девять самолетов.

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