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"Красное яблоко". Создатель Bayraktar хочет делать в Украине беспилотные истребители

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 06:50
Халюк Байрактар (фото - EPA)

Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар хочет в будущем делать на заводе в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma. Об этом он рассказал в интервью фонду Повернись живим.

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Он заявил, что видит Украину стратегическим партнером, и Baykar начала строительство завода в Украине.

"Сейчас мы хотим сделать Украину производственной базой. Это один из наших идеалов. Наше желание – чтобы однажды на заводе в Украине мы смогли создавать Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а также новый Bayraktar Kizilelma – беспилотный истребитель", – сказал Байрактар.

Он отметил, что в беспилотниках используются украинские двигатели, поэтому Украина станет местом, где будут делать двигатели, платформы и другие подсистемы в одной стране.

"Мы считаем, что это будет очень стратегическое достижение, которое принесет пользу не только Украине, но и Турции. Это также выведет наши отношения на более высокий уровень", – добавил Байрактар.

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СПРАВКА. Bayraktar Kizilelma – малозаметный реактивный беспилотный истребитель, который разрабатывает компания Baykar. Название Kizilelma переводится как "Красное яблоко".

Ожидается, что первый полет состоится в 2023 году. Предполагается, что истребитель будет весить 6000 кг, сможет достигать максимальной скорости 900 км/ч при крейсерской 700 км/ч и нести 1500 кг полезной нагрузки.  

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Марк Сировой
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Bayraktar завод истребитель байрактар Халук Байрактар Kizilelma
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