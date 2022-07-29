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Турция о предложении Путина совместно производить ударные дроны: Не на повестке дня

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 10:59
Турция о предложении Путина совместно производить ударные дроны: Не на повестке дня - Фото
Исмаил Демир (скриншот)

Пока что тему совместного с РФ производства беспилотников Bayraktar TB2 или других БПЛА турецкая сторона не рассматривает. Об этом заявил президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, его цитирует газета Hurriyet Ankara.

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"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", – сказал он.

Между тем, Демир отметил, что такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Он добавил – "работаем над технической стороной вопроса".

  • 19 июля исполнительный директор Baykar, компании-производителя дронов, заявил, что они никогда не поставляли продукцию РФ и не будут этого делать.
  • 26 июля турецкие СМИ написали, что их президент Эрдоган заявил – российский диктатор Путин якобы обращался к нему с предложением о сотрудничестве с Baykar.

Смотрите также: "Мягко говоря, это вызов". В Берлине недоумевают по поводу фото Эрдогана с Путиным в Иране

Евгений Пилипенко
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Bayraktar война дрон БПЛА Турция ОПК впк Baykar
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