Турция о предложении Путина совместно производить ударные дроны: Не на повестке дня

Пока что тему совместного с РФ производства беспилотников Bayraktar TB2 или других БПЛА турецкая сторона не рассматривает. Об этом заявил президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, его цитирует газета Hurriyet Ankara.

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"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", – сказал он.

Между тем, Демир отметил, что такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Он добавил – "работаем над технической стороной вопроса".

19 июля исполнительный директор Baykar, компании-производителя дронов, заявил, что они никогда не поставляли продукцию РФ и не будут этого делать.

26 июля турецкие СМИ написали, что их президент Эрдоган заявил – российский диктатор Путин якобы обращался к нему с предложением о сотрудничестве с Baykar.

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Евгений Пилипенко

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