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"Мягко говоря, это вызов". В Берлине недоумевают по поводу фото Эрдогана с Путиным в Иране

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 10:33
Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган (фото - ЕРА)

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок недоумевает по поводу фото турецкого президента Реджепа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и иранским президентом Ибрахимом Раиси, на котором последний держит обоих за руки. Свое мнение по этому поводу глава внешней дипломатии Германии озвучила Bild.

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"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", – заявила она о снимке из Тегерана.

19 июля Эрдоган и Путин приехали в столицу Ирана, где встретились с местным президентом Раиси.

Бербок напомнила, что Турция – страна-член НАТО, которая оказывает Украине "массированную военную поддержку" для противодействия российской оккупации.

Фото: ЕРА

"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", – объяснила министр.

Глава МИД Германии добавила, что "нужно не только придерживаться международных правил, но и верить и отстаивать их", и потому так важно единство с "ценными партнерами".

Евгений Пилипенко
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Германия Иран владимир путин геополитика нато Турция реджеп эрдоган Анналена Бербок Ибрахим Раиси
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