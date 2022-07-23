"Мягко говоря, это вызов". В Берлине недоумевают по поводу фото Эрдогана с Путиным в Иране
Германский министр иностранных дел Анналена Бербок недоумевает по поводу фото турецкого президента Реджепа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и иранским президентом Ибрахимом Раиси, на котором последний держит обоих за руки. Свое мнение по этому поводу глава внешней дипломатии Германии озвучила Bild.
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"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", – заявила она о снимке из Тегерана.
19 июля Эрдоган и Путин приехали в столицу Ирана, где встретились с местным президентом Раиси.
Бербок напомнила, что Турция – страна-член НАТО, которая оказывает Украине "массированную военную поддержку" для противодействия российской оккупации.
"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", – объяснила министр.
Глава МИД Германии добавила, что "нужно не только придерживаться международных правил, но и верить и отстаивать их", и потому так важно единство с "ценными партнерами".
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