В турецкой Baykar Makina заявили, что никогда не дадут России дроны Bayraktar

Турецкая компании Baykar Makina никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь. Об этом в комментарии CNN заявил исполнительный директор компании Халюк Байрактар.

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Он отметил, что Турция и Украина уже многие годы сотрудничают на стратегическом уровне, в частности в аэрокосмической и оборонной сфере.

Турция поддерживает Украину технологиями ударных дронов, но также покупает двигатели для них в Украине, сказал Байрактар. Это взаимовыгодное сотрудничество, отметил он.

На вопрос о возможности поставок продукции Baykar Makina в Россию глава компании ответил: "Мы ничего такого не делали и не снабжали их. И мы никогда не будем этого делать. Мы поддерживаем Украину, ее суверенитет и борьбу за независимость".

В конце июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.

Baykar Makina заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно.

Вадим Ребрина

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