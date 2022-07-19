В турецкой Baykar Makina заявили, что никогда не дадут России дроны Bayraktar
Турецкая компании Baykar Makina никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь. Об этом в комментарии CNN заявил исполнительный директор компании Халюк Байрактар.
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Он отметил, что Турция и Украина уже многие годы сотрудничают на стратегическом уровне, в частности в аэрокосмической и оборонной сфере.
Турция поддерживает Украину технологиями ударных дронов, но также покупает двигатели для них в Украине, сказал Байрактар. Это взаимовыгодное сотрудничество, отметил он.
На вопрос о возможности поставок продукции Baykar Makina в Россию глава компании ответил: "Мы ничего такого не делали и не снабжали их. И мы никогда не будем этого делать. Мы поддерживаем Украину, ее суверенитет и борьбу за независимость".
- В конце июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.
- Baykar Makina заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно.
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